Recolha de sangue na Póvoa de Santa Iria

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria anunciou a realização da primeira colheita de sangue deste mês, agendada para dia 10 de Março, domingo, das 08h30 às 12h30, na unidade móvel junto à entrada principal do centro comercial Serra Nova. A associação apela em particular aos dadores dos grupos sanguíneos O- e O+, porque as reservas nacionais deste tipo de sangue estão abaixo do desejável.