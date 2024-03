SAP de Benavente com falta de médicos

A Santa Casa da Misericórdia de Benavente não consegue garantir médicos a todas as horas no Serviço de Atendimento Permanente de Benavente. Presidente do município admite situação muito difícil mas refere que a câmara não pode fazer mais do que tem feito.

A Santa Casa da Misericórdia de Benavente não tem conseguido assegurar médicos para as urgências do Centro de Saúde de Benavente. Em determinados horários o Serviço de Atendimento Permanente (SAP) não tem clínicos a dar consultas. O SAP está dependente da Misericórdia de Benavente, que coloca os clínicos para assegurar esse serviço ao abrigo de um protocolo com o município.

“A situação é difícil. Em Benavente temos uma médica de família que pertence aos quadros do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em que pagamos o aluguer de casa. Temos os médicos do projecto Bata Branca, assegurados pela Misericórdia de Benavente, mas que não podem assistir grávidas nem diabéticos. Não podemos fazer mais. Já temos em vigor um regulamento de incentivo aos médicos e apoiamos a Santa Casa”, afirmou o presidente da câmara, Carlos Coutinho, em resposta à vereadora do PSD, Sónia Ferreira.

Segundo o autarca, os médicos não estão disponíveis para trabalhar no SNS e optaram pela medicina privada ou até em trabalhar no estrangeiro. “Ao nível da Unidade Local de Saúde temos vindo a trabalhar para reforçar a capacidade dos cuidados primários e evitar o caos nas urgências dos hospitais. E poder trazer os médicos das especialidades hospitalares para os centros de saúde”, afirmou. A Câmara de Benavente conseguiu encontrar solução para as localidades de Santo Estêvão, Foros de Almada e Foros da Charneca, através da contratação de um médico que se aposentou do Centro de Saúde de Samora Correia e que estava a dar consultas no Hospital CUF de Santarém.