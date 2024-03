Santarém continua a apoiar aquisição de medicamentos

A Câmara de Santarém decidiu renovar a parceria com o “Programa abem: Rede Solidária do Medicamento” que vai permitir alargar o apoio na aquisição de medicamentos a 500 munícipes, num investimento de 67.500 euros. São abrangidos por essa medida beneficiários de prestações sociais de solidariedade e todos os que se deparem com uma situação inesperada de carência económica, resultante de desemprego involuntário ou de doença incapacitante, entre outras.

Com renovação do protocolo o município compromete-se a aumentar para 135 euros o valor da comparticipação por cada beneficiário identificado, registado e validado pelo “Programa abem”. A Câmara de Santarém revela que, até agora, foram referenciados pelo município 786 beneficiários, correspondendo a 437 famílias. Desde o início do protocolo, o contributo solidário do município corresponde a um valor de 182.179 euros.