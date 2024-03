Santuário de Fátima teve rendimentos superiores a 21 milhões de euros em 2023

Santuário de Fátima teve rendimentos na ordem dos 21,73 milhões de euros e os gastos no valor dos 21,62 milhões de euros. Recebeu em 2023 cerca de 6,8 milhões de peregrinos.

O Salão do Bom Pastor, no Centro Pastoral de Paulo VI, acolheu a 45ª edição do Encontro de Hoteleiros e responsáveis de Casas Religiosas que acolhem peregrinos, evento anual que pretende contribuir para a melhoria das condições de acolhimento dos milhões de peregrinos e visitantes que anualmente escolhem o Santuário de Fátima como destino espiritual.

No congresso foram apresentados alguns dados estatísticos do Santuário de Fátima referentes ao ano transacto de 2023, com destaque para os 6,8 milhões de peregrinos que o Santuário recebeu oriundos de 94 diferentes nacionalidades, dos quais 1,1 milhões no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. Foram ainda apresentadas as contas do Santuário, com destaque para os rendimentos na ordem dos 21,73 milhões de euros e os gastos no valor dos 21,62 milhões de euros.

O encontro, promovido pelo Santuário de Fátima, contou com a participação de Carlos Cabecinhas, sacerdote e reitor do Santuário, que recebeu os convidados, entre os quais o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, autarcas do concelho e o Bispo da Diocese de Leiria-Fátima, D. José Ornelas. O encontro teve início com uma celebração na Capela da Morte de Jesus, no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, e contou com várias conferências.