Utentes de Benavente alertam para agravamento da prestação de cuidados de saúde

Atraso de um mês na prescrição de receitas, falta de médicos de família e recusa em atender doentes são queixas dos utentes que recorrem ao Centro de Saúde e SAP de Benavente.

A Comissão de Utentes do concelho de Benavente (CUCB) diz que apesar da recém criada Unidade Local de Saúde (ULS) Estuário do Tejo as unidades de saúde de Benavente continuam a funcionar mal. A comissão esteve reunida com a administração da ULS e reportou atrasos de quase um mês na prescrição de medicamentos, em especial a utentes sem médico de família e outros que, necessitando de medicação, não precisam de consulta.

A questão do SAP de Benavente ter recusado atender dois doentes, um com um corte numa mão e outro com sinais claros de AVC por estes estarem inscritos na USF de Samora Correia, foi esclarecido que “foi uma orientação dada por força da saída de vários médicos e da necessidade de concentrar as disponibilidades no atendimento aos utentes sem médico de família”.

A comissão denunciou a dificuldade dos utentes em comunicarem por telefone ou correio electrónico com o centro de saúde e a dificuldade em substituir a médica que se reformou. A ULS terá revelado estar previsto passar a haver uma central de atendimento única para todas as valências tuteladas pela Unidade Local de Saúde. O MIRANTE questionou a ULS Estuário do Tejo sobre os problemas reportados e soluções em cima da mesa mas sem resposta até ao fecho desta edição.