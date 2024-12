Coruche reforça apoio ao comércio local com campanha de Natal e prémios aumentados

A Câmara de Coruche tem em curso a campanha “No Natal, Comércio Local”, que este ano conta com um reforço nos prémios atribuídos, num total de 7.500 euros distribuídos por 55 prémios, mais 25 prémios e 1.500 euros em relação à edição anterior. A iniciativa, que decorre até 6 de Janeiro de 2025, resulta de uma parceria com a Associação de Comerciantes do Concelho, com a colaboração das juntas de freguesia, e visa apoiar o comércio local durante a época festiva.

Por cada 15 euros em compras nos estabelecimentos aderentes, os clientes recebem senhas de participação até um limite de 30, o equivalente a 450 euros em compras. As senhas são depois preenchidas e depositadas, para serem sorteadas, nas tômbolas localizadas no Posto de Turismo, no Museu Municipal de Coruche, na junta de freguesia da área de residência ou na delegação municipal do Couço. A campanha distribuirá 55 prémios, os quais são atribuídos em forma de vouchers (cheques-prenda) para utilização no comércio local. Os valores variam entre 50 e mil euros, sendo que os vencedores devem apresentar identificação e a factura correspondente à senha sorteada. O sorteio tem lugar no dia 10 de Janeiro de 2025, pelas 14h00, na Galeria do Mercado Municipal de Coruche.

Os estabelecimentos interessados em aderir à campanha, aberta a negócios de comércio a retalho e subclasses específicas como cabeleireiros, institutos de beleza e agências de viagens, podem obter os blocos de senhas no Posto de Turismo. As excepções e condições detalhadas estão disponíveis no site da autarquia.

Paralelamente, o município organiza um programa diversificado de animação natalícia. Entre as actividades destacam-se o Jardim de Natal, até 24 de Dezembro, com mercadinho, Casa do Pai Natal, carrossel parisiense e rampa de gelo, o desfile dos Pais Natais a 20 de Dezembro e concertos temáticos no dia 21.

O Comboio de Natal percorrerá as ruas de Coruche entre 14 e 24 de Dezembro, e a vila está iluminada com decoração festiva e conta com animações de rua, incluindo artesanato e produtos locais.