Presépios de Maria Cavaco Silva em exposição no Sardoal

“Presépios Portugueses da Colecção de Maria Cavaco Silva” em exposição no Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal.

O Centro Cultural Gil Vicente, em Sardoal, acolhe, até 31 de Janeiro, a exposição “Presépios Portugueses da Colecção de Maria Cavaco Silva”. A mostra é composta por uma selecção de 19 de peças em barro, madeira, têxteis, estanho, terracota, pedra, grês e óleo sobre tela. A colecção de Maria Cavaco Silva integra um vasto espólio de mais de 600 peças, fruto de uma recolha informada e afectiva. Para a exposição que estará patente no Sardoal seleccionaram-se, para além de peças de artesanato, peças nacionais de grande valor simbólico e pessoal, criadas pelas mãos de alguns dos mais conceituados nomes da tradicional produção presepista portuguesa, como Vítor Baraça (Barcelos), Isabel Catarrilhas Pires (Estremoz), Maria José Cardoso (V. N. Famalicão), entre outros.

Maria Cavaco Silva afirma que “é com alegria que partilho estas peças com o Centro Cultural Gil Vicente, do Sardoal. Espero que façam justiça aos muitos artistas e artesãos que têm trabalhado o tema do Nascimento do Salvador. O presépio é um tema que nos é caro como povo latino e devoto desta história com mais de dois mil anos, mas que é sempre nova. Gosto de os partilhar. Espero que também gostem de os ver e que se deixem levar pela magia que cada um deles vai acordar no vosso coração”.