Búzios-Coruche renova título de campeão nacional de piscina curta

A equipa da Búzios-Coruche renovou o título de campeã nacional no campeonato de piscina curta de salvamento aquático desportivo, que decorreu nas Piscinas Municipais de Coruche. A formação alcançou o primeiro lugar no nível absoluto colectivo, com 569 pontos, superando em 182 pontos a equipa segunda classificada. Também no nível masculino, a Búzios-Coruche conquistou o ouro, somando 456 pontos. O desempenho da equipa foi marcado pelo espírito de união, entreajuda e desportivismo, valores destacados pela organização e pelos próprios atletas. Entre os resultados obtidos, vários recordes nacionais foram batidos: Lucas Agostinho (Absoluto) -100m Manikin Tow with fins; Mariana Rodrigues (Juvenil) - 100m Manikin Tow with fins; Francisco Cecílio (Juvenil) - 100m Manikin Tow with fins; Mariana Rodrigues (Juvenil) - 50m Manikin Carry; Francisco Cecílio (Juvenil) - 50m Manikin Carry; Mariana Rodrigues (Juvenil) - 100m Manikin Carry with fins; Francisco Cecílio (Juvenil) - 100m Manikin Carry with fins; Estafeta Juvenil 4x25m - Manikin Relay (Francisco Cecílio, Henrique Gaspar, João Pereira, Vasco Rodrigues).