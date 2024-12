Nacionais de Clubes memoráveis para o Clube de Natação de Torres Novas

Clube Torrejano teve um desempenho digno de registo nos Campeonatos Nacionais de Clubes.

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) participou nos Campeonatos Nacionais de Clubes que decorreram nas piscinas de Santo António de Cavaleiros nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro. Esta é a única competição de equipas da época organizada pela Federação Portuguesa de Natação.

As equipas do emblema torrejano tiveram um comportamento brilhante e os objectivos de manutenção foram alcançados. A equipa feminina só regressou aos Nacionais de Clubes na época passada, depois de ter estado pela última vez nesta competição em 2019. O regresso ficou marcado pela vitória na fase de qualificação, o que permitiu participar na 3ª divisão e o 2º lugar obtido nessa altura garantiu a presença na 2ª divisão esta época. A equipa masculina está na 2ª divisão há muito tempo, no entanto, a tarefa de manutenção era à partida bem mais difícil para esta época. Terminaram no 17º lugar, sendo que a manutenção só ficou garantida na última das 19 provas que compõem o calendário dos campeonatos

O grupo torrejano é composto por 22 nadadores, todos formados no CNTN, com idades compreendidas entre os 12 e os 29 anos, com três elementos que se encontram a trabalhar fora da região, quatro universitários, também todos a estudar longe, sendo os restantes jovens estudantes do concelho. “Apesar de todos os recordes pessoais, apesar de todos os recordes dos clubes, apesar de todos os recordes distritais, apesar de todas as vitórias e classificações de destaque obtidas neste Nacionais de Clubes, o destaque só pode ir para as nossas equipas que teve um desempenho brilhante, um comportamento irrepreensível e sai destes nacionais muito mais rica com esta experiência que vai perdurar na memória de todos os participantes e de quem acompanhou”, refere o clube em comunicado.