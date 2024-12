Air Liquide celebrou três anos em Tomar e quer expandir-se

Empresa conta com cerca de centena e meia de trabalhadores em Tomar.

A empresa Air Liquide celebrou três anos de presença na cidade de Tomar na tarde de segunda-feira, 2 de Dezembro. O evento Tomar Together decorreu no campus do Instituto Politécnico de Tomar. Estiveram presentes a directora geral da empresa, Isabel Duarte, o presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, e o presidente do Instituto Politécnico de Tomar (IPT), João Coroado. A empresa conta, em Tomar, com cerca de centena e meia de trabalhadores, oriundos da cidade e da região envolvente, bem como alguns estrangeiros.

Isabel Duarte sublinhou como estratégica a presença da empresa em Tomar com serviços dos sectores financeiros e de recursos humanos, a par de Lisboa e Porto, três pólos pelos quais se dividem equitativamente cerca de 450 funcionários.

A empresa pretende crescer em Tomar, tendo já adquirido um edifício para se instalar, o antigo Tribunal de Trabalho, no Largo do Pelourinho. Isso mesmo frisou Hugo Cristóvão, que exprimiu o desejo de que o processo avance rapidamente para que o espaço no IPT possa acolher outras empresas que escolham Tomar no seu processo de expansão. João Coroado salientou que esse mesmo espaço tem sido um alfobre de empresas que fazem da cidade uma opção, aliando as condições do equipamento e a sua localização dentro do IPT, que funciona como um amplo fornecedor de jovens e talentosos profissionais.