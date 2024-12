McDonald’s investe mais de quatro milhões no Cartaxo

A cidade do Cartaxo vai ter um restaurante da cadeia McDonald’s em frente ao hipermercado Continente num investimento superior a 4 milhões de euros. As obras começaram na quinta-feira, 5 de Dezembro, e a implantação do restaurante permitirá criar 60 postos de trabalho directos. O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), mostrou-se satisfeito com o investimento e revelou em reunião do executivo que irá beneficiar a economia local uma vez que “a McDonald’s procura fazer a aquisição de novos produtos e serviços na economia local”.