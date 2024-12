Produtos e artesanato do Ribatejo Interior valorizam território

No passado dia 13 de Novembro, a TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, juntamente com os produtores e os municípios de Abrantes, Constância e Sardoal, promoveu uma iniciativa no espaço Cá da Terra, em Sardoal, para apresentar os cabazes de Natal deste ano. Foram apresentadas 15 propostas de agroalimentares, com valores entre os 22 e os 80 euros.

Este ano, a TAGUS apresentou duas novidades. A inclusão de um novo produtor e novos produtos, e a criação de um cabaz exclusivo de artesanato, dando início da comercialização desta categoria na loja online Praca-ri.pt. O catálogo com as sugestões, além da loja online, está disponível no site da tagus-ri.pt e também nos pontos físicos de venda, como o Espaço Cá da Terra, o Posto de Turismo de Constância e o Welcome Center –Turismo de Abrantes.

Os cabazes oferecem uma selecção variada de produtos locais, incluindo azeite, vinho, queijos, enchidos, doces, mel, compotas, granola, bolachas e cervejas artesanais. Recorde-se que a Praça do Ribatejo Interior surgiu por iniciativa da TAGUS, em parceria com os municípios de Abrantes, Constância e Sardoal, apoiada no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento Rural (PDR2020), do Portugal 2020, cofinanciada pelo FEADER – Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural. Com a plataforma de e-commerce, a TAGUS dispõe de uma forma mais simples e mais rápida de levar os produtos do Ribatejo Interior, não só junto da população residente, como das diásporas do Ribatejo Interior, assim como a qualquer parte do país.