Tomar esteve em Espanha no Congresso Mundial de Turismo do Interior

O município de Tomar marcou presença no primeiro Congresso Mundial de Turismo do Interior, promovido pela Associação Ibérica de Turismo do Interior. O evento decorreu na cidade de Cáceres, Espanha, tendo reunido especialistas, profissionais e entusiastas do turismo que se dedicam a explorar e promover as potencialidades das regiões interiores.

Os principais objectivos do congresso passaram por fazer uma avaliação à actualidade e perspectivar o futuro do turismo do interior. O município de Tomar associou-se ao evento com um espaço expositivo onde promoveu a sua oferta turística e cultural.