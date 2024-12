VFX com comboio e iluminações de Natal

As iluminação de Natal que vão estar presente em todas as freguesias do concelho de Vila Franca de Xira até ao Dia de Reis, 6 de Janeiro. É uma acção de dinamização do comércio local e de promoção do espírito natalício junto da população. Este ano, informa o município, há também uma novidade: o comboio de Natal, que promete animar as ruas. De 15 a 31 de Dezembro, o comboio de Natal, que tem entrada gratuita, vai andar pela Póvoa de Santa Iria. Pelo segundo ano consecutivo também se realiza a Feira de Natal, em Alverca do Ribatejo, oferecendo muita diversão para todas as idades no campo da feira da cidade, que vai decorrer até 6 de Janeiro.