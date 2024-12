João Leite substitui Ricardo Gonçalves na administração do CNEMA

Depois de ter substituído Ricardo Gonçalves na presidência da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite passa também a ocupar o lugar do seu antecessor na administração do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), onde o município escalabitano é o segundo maior accionista, logo a seguir à CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal.

A Câmara de Santarém conta ainda com o vereador Nuno Russo na administração do CNEMA, que é presidida por Álvaro Mendonça e Moura (presidente da CAP) e tem como homem forte, há muitos anos, Luís Mira, secretário-geral da CAP. Integra ainda a administração da sociedade Nuno Artur Duarte, da NOTAI. O CNEMA gere o parque de exposições de Santarém onde se realiza anualmente a Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo, entre outros eventos.