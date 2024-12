Orçamento de Tomar para o próximo ano aumenta sete milhões e abrange várias áreas

Câmara de Tomar aprovou orçamento de 58,9 milhões de euros, mais sete que o deste ano. Município liderado por Hugo Cristóvão aposta nas áreas da Educação, Cultura, Desporto, Apoio Social, Juventude, Ambiente e Associativismo.

A Câmara de Tomar aprovou, por maioria, um orçamento de 58,9 milhões de euros para 2025, mais 7 milhões do que o deste ano, valor “muito impulsionado pelo aumento previsto da receita”, anunciou o município. “Para 2025, o valor global do orçamento ascende a 58 milhões e 860 mil euros, muito impulsionado pelo aumento previsto da receita, precisamente por projectos já em curso e com financiamento, destacando-se a reabilitação da EB 2,3 Gualdim Pais, a maior obra em curso desde que reabilitámos e criámos o Centro Cultural da Levada, e do Jardim de Infância e futura creche municipal Raul Lopes”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Tomar.

Hugo Cristóvão (PS) indicou que “este e outros investimentos na área da Educação, há vários anos uma das fatias maiores do orçamento, é também em si um investimento no (…) contributo para as ofertas de qualidade, particularmente na fixação de jovens casais”. Afirmando que, “não obstante tudo aquilo que condiciona” o orçamento, “nomeadamente os compromissos assumidos em orçamentos anteriores, ou obras e projectos já em curso ou em desenvolvimento”, o autarca frisou que o “documento estratégico reflecte as prioridades e compromissos assumidos com os tomarenses”. “A concretização dessa opção faz-se, desde logo, apoiando o muito que a comunidade produz e, por isso, o investimento nas áreas da Educação, da Cultura, do Desporto, do Apoio Social, da Juventude, do Ambiente e do Associativismo em geral são uma marca e uma linha de acção que pretendemos manter”, declarou.

Tendo destacado a Habitação como “uma das maiores necessidades e desafios, essencial para a fixação de cidadãos”, o autarca disse que a habitação a custos acessíveis, com 44 fogos, tem alocados cinco milhões de investimento previsto, a par da oferta pública de aquisição de 60 fogos, dependente ainda de entidades nacionais. Na Saúde, estão previstos “vários projectos de construção ou reabilitação de extensões de saúde”, sendo o maior a ampliação da Unidade de Saúde Familiar da Nabância, afirmou.

O autarca destacou ainda outros projectos “emblemáticos”, como a posse do terreno para o Parque de Feiras, na zona de Marmelais, a reabilitação do claustro maior e envolvência do Convento de São Francisco, o projecto para transformação do Palácio Alvim em ninho de empresas e residência de estudantes, ou a reabilitação da parte devoluta do antigo Colégio Nuno Álvares para concentração dos serviços municipais.

PSD vota contra

Da bancada do PSD, que votou contra o documento, a vereadora Lurdes Fernandes criticou o eixo da Coesão, Inclusão Social e Saúde, com uma dotação de 9,7 milhões, tendo afirmado que a Saúde “é um vazio, não só pela verba inscrita, que é 70 mil euros, mas essencialmente pelo desconhecimento que surge ao longo deste documento”. Lurdes Fernandes lamentou que exista “cada vez menos solidariedade em termos de valores elencados”, afirmando que se verificou no documento “a extinção de um objectivo que havia anteriormente (...) para o apoio a famílias com dificuldades emergentes”. No domínio do desenvolvimento económico, o PSD considera que continua “a brilhar” o turismo, com 1,25 milhões, enquanto a economia local “continua o parente pobre”.

Também em reunião de executivo foi aprovada, por unanimidade, a política fiscal do concelho para 2025. A taxa de IMI mantém-se nos 0,34% para os prédios urbanos e a taxa de IRS nos 4%. Quanto à derrama a cobrar em 2025, passam a ficar isentas as empresas com volumes de negócios que não atinjam os 150 mil euros, mantendo-se o valor de 1,5% para as empresas que ultrapassem esse valor.