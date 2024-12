Abaixo-assinado para reabertura de posto CTT em Azinhaga

Várias dezenas de pessoas já assinaram abaixo-assinado que pede a reabertura do posto CTT na freguesia de Azinhaga, concelho da Golegã.

A CDU lançou um abaixo-assinado na freguesia de Azinhaga a defender a reabertura do posto dos CTT. Para a comissão política concelhia do partido, o encerramento do posto dos CTT deixa a população, especialmente os mais idosos e vulneráveis, desprovida de um serviço essencial para a comunicação, levantamento de reformas e pensões, pagamentos, envio e recepção de correspondência e encomendas e representa um ataque aos serviços públicos e à coesão territorial, configurando um retrocesso no desenvolvimento da comunidade.

“A população desta freguesia não pode ser desprezada e ser afectada negativamente a qualidade de vida dos residentes, contribuindo para o isolamento social e prejudicando o já frágil tecido económico e social da nossa freguesia. Esta medida é parte do caminho desastroso da privatização dos CTT – Serviço Postal, deixando um serviço que era público à mercê de interesses privados e dos seus lucros”, lê-se em nota de imprensa, acrescentando que “a junta de freguesia não pode descartar-se desta situação e lavar as mãos como se não tivesse nada a ver com a falta de resposta”.

Contactados por O MIRANTE, os CTT afirmam que o processo de supressão do Ponto CTT Azinhaga verificou-se por motivos alheios aos CTT, tendo sido desencadeado pelo pedido de não renovação por parte do parceiro. “No entanto, em virtude desta supressão, os CTT procederam ao reforço dos meios tecnológicos no Ponto CTT mais próximo, no Pombalinho, que - ainda que não seja na mesma freguesia - já vinha a acomodar clientes da Azinhaga face ao encerramento deste”, refere fonte oficial dos Correios.