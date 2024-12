APPACDM de Santarém com loja aberta no W Shopping

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém tem em funcionamento nesta quadra a Loja da APPACDM no piso 1 do centro comercial W Shopping, em Santarém, onde está à venda uma vasta variedade de artigos de Natal, confeccionados pelos utentes e professores da instituição.

A inauguração da Loja da APPACDM, no Dia da Pessoa com Deficiência, contou com a participação, entre outros, de Luís Amaral, presidente da APPACDM de Santarém, João Teixeira Leite, presidente da Câmara de Santarém, Alfredo Amante, vereador da Câmara de Santarém, Paula Carloto de Castro, directora do Centro Distrital de Santarém da Segurança Social, Conceição Silva, directora do Centro de Emprego e Formação de Santarém do IEFP, e Rui Rosa, director do W Shopping.