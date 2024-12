Convento de Cristo vai para obras de reabilitação

O Convento de Cristo, em Tomar, vai receber em 2025 duas empreitadas de reabilitação e requalificação orçamentadas em 5,2 milhões de euros, financiadas a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). “No âmbito do PRR, [a intervenção] no Convento de Cristo compreende duas acções: a conservação e restauro dos claustros (D. João III e Santa Bárbara) e a reabilitação do Paço Henriquino e Alcáçova/Castelo e Requalificação do jardim”, disse à Lusa fonte oficial do instituto público Património Cultural, tendo indicado que o lançamento dos respectivos concursos para a execução das empreitadas, “cujo termo deverá ser em Março de 2026”, aguarda publicação em Diário da República de um despacho que elimina a etapa de revisão do projecto.

Os prazos acabam, assim, por ser encurtados, com a promulgação, a 2 de Dezembro, pelo Presidente da República, da “dispensa da Revisão de Projecto de Execução em projectos financiados ou cofinanciados por fundos europeus”, sendo possível proceder à abertura de concurso público mais cedo, isto é, logo que saia a publicação em Diário da República. O Convento de Cristo dispõe, no âmbito do PRR, de uma verba de 5,2 milhões de euros, estando a empreitada do Paço Henriquino estimada em 3,3 milhões e a dos claustros em 1,5 milhões de euros. Existe ainda como despesa elegível outras despesas agregadas, como a contratação de projectos e estudos, a fiscalização da obra ou a revisão de preços no final da obra.