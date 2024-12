Estrada da Carreira de Tiro em Santarém vai ter o alcatrão há muito ambicionado

Município e União de Freguesias da Cidade de Santarém firmaram um contrato interadministrativo para dar dignidade a uma via com as bermas transformadas em lixeira que se pode constituir um importante acesso para entrar e sair da cidade. A câmara paga e a junta executa.

A Câmara de Santarém e a União de Freguesias da Cidade de Santarém decidiram dar as mãos para requalificar a chamada estrada carreira de tiro, que liga a populosa urbanização de São Domingos à Estrada Nacional 3, e assim proporcionar uma nova solução viária, decente e funcional, à cidade. A via, com algumas centenas de metros, tem o piso em terra batida e as suas bermas estão pejadas de lixo, pois há muitos anos servem como vazadouro de resíduos, designadamente de obras.

Na reunião de câmara de 9 de Dezembro, o executivo camarário aprovou a minuta do contrato que delega na União de Freguesias da Cidade de Santarém a execução da empreitada. Para a concretização da empreitada, o município vai transferir para a junta de freguesia 361.978 euros mais IVA.

A intervenção vai ser executada em duas fases; a primeira fase visa a drenagem de águas pluviais, construção de passeios e ciclovia; a segunda fase prevê a pavimentação ao longo de toda a via assim como a implementação da sinalização de trânsito. Tanto o município como a união de freguesias liderada por Diamantino Duarte consideram fundamental intervir na estrada da carreira de tiro, visando a valorização e beneficiação, funcional e ambiental da via.

O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite (PSD), refere tratar-se de um via estruturante para a cidade, cujo volume de tráfego justifica a criação de condições para um nível de serviço adequado. “A construção desta via vai criar novas acessibilidades e, consequentemente, ter um impacto positivo na fluidez de trânsito em São Domingos e no aumento da segurança e mobilidade da nossa comunidade”, disse o autarca.