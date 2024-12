Recolha de sangue no Tribunal de Santarém

A Comarca de Santarém, que abrange o distrito, promoveu uma recolha de sangue no Palácio da Justiça II em Santarém, onde funcionam as secções de Comércio, Trabalho, Cível, Menores e Família, e o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. A iniciativa, que decorreu pelo segundo ano, na sexta-feira, 13 de Dezembro, teve a adesão de dezenas de pessoas, entre funcionários judiciais, juízes, procuradores e advogados, tendo decorrido num espaço que abrangeu também uma sala de audiências. A recolha de sangue foi organizada com a participação do Instituto Português do Sangue e Transplantação.