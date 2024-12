USF São Domingos celebrou o Dia Mundial de Luta contra a SIDA com várias acções

Unidade pretendeu informar e motivar a adopção de comportamentos preventivos e reduzir preconceitos associados à doença.

A Unidade de Saúde Familiar (USF) São Domingos, da Unidade Local de Saúde da Lezíria, promoveu uma iniciativa para assinalar o Dia Mundial de Luta contra a SIDA, celebrado a 1 de Dezembro. A acção focou-se na prevenção e no diagnóstico precoce da infecção pelo VIH, integrando-se nas orientações dos Programas Prioritários de Saúde da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Com o mote “Prevenir e Diagnosticar”, a iniciativa envolveu a distribuição de materiais informativos, como folhetos e cartazes, concebidos para aumentar a literacia em saúde sobre o VIH/SIDA. A abordagem visou não apenas informar, mas também motivar a adopção de comportamentos preventivos e reduzir preconceitos associados à doença. Durante a iniciativa foram realizados testes rápidos de rastreio, acessíveis a utentes com mais de 18 anos, reforçando a importância do diagnóstico precoce como ferramenta essencial para um tratamento eficaz e para a interrupção da cadeia de transmissão do VIH. Os objectivos principais da acção incluíram a sensibilização da comunidade para a relevância da prevenção, o estímulo à realização de rastreios regulares e a redução do estigma que ainda envolve a infecção pelo VIH. “Com esta intervenção, a USF São Domingos reafirmou o seu compromisso com a saúde pública, contribuindo para a protecção da comunidade e para os esforços contínuos de prevenção e diagnóstico precoce do VIH/SIDA”, lê-se em comunicado.