Agência Portuguesa do Ambiente dá parecer positivo ao Estudo Hidrológico e Hidráulico do rio Nabão

Estudo permite terminar a revisão do Plano Pormenor do Flecheiro e validar muitas iniciativas públicas e privadas que estavam dependentes das novas quotas de cheias.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deu parecer positivo ao Estudo Hidrológico e Hidráulico do rio Nabão. A informação foi confirmada pelo presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), na mais recente reunião do executivo municipal. Hugo Cristóvão sublinhou que o estudo é um elemento necessário para a conclusão da revisão do Plano Pormenor do Flecheiro, não servindo apenas para a zona territorial abrangida por esse plano, mas sim para uma zona mais extensa. Contextualizando, o autarca recordou que há cerca de uma década foi criado o Plano de Gestão de Riscos de Inundações (PGRI), onde se inclui o Nabão, feito para rios que se entendem de maior risco de inundações e de cheias rápidas.

“Esse PGRI definiu quotas máximas e aquilo que nós nos propusemos com a Agência Portuguesa do Ambiente foi fazer um estudo específico para a nossa zona que pudesse confirmar e demonstrar que as quotas máximas não são tão lesivas como aquelas que nos apontavam”, explicou. O estudo foi proposto também na sequência da obra de requalificação do Flecheiro e da conduta de grandes dimensões que leva actualmente todas as águas pluviais do lado de São João até São Lourenço. Hugo Cristóvão afirmou que o estudo foi apresentado publicamente à APA e à ministra do Ambiente, tendo agora recebido finalmente parecer positivo.

“Com esta questão resolvida podemos avançar para os passos seguintes, que são terminar a revisão do Plano Pormenor do Flecheiro e ir validando muitas iniciativas públicas e privadas que estavam dependentes destas novas quotas de cheias”, realça o presidente da câmara. Entre as obras em questão, está a ponte pedonal do Flecheiro, que ligará o Flecheiro à zona de Marmelais, ou o parque de feiras de Marmelais.