Ana Bacalhau, The Black Mamba e Paulo de Carvalho até Dezembro no Teatro Virgínia

Sala de espectáculos de Torres Novas com muitas propostas de música, teatro e dança até final do ano.

O Teatro Virgínia, em Torres Novas, apresentou a programação do último trimestre de 2025 com nomes como Ana Bacalhau, Rui Massena, The Black Mamba e Paulo de Carvalho, em agenda, além de espectáculos de teatro e dança. Em comunicado, a Câmara Municipal de Torres Novas dá conta que a nova temporada principia a 11 de Outubro, com Ana Bacalhau a apresentar “Mundo Antena”, no Virgínia, num concerto de entrada gratuita, que tem início marcado para as 21h30. Na manhã desse sábado, há um espectáculo direccionado para os mais pequenos que vai contar com a participação da pianista Joana Gama.

Na noite de 18 de Outubro, a Terra Amarela apresenta o projecto teatral “A meio do Tejo” e, a 25 de Outubro, às 11h00, elementos da Banda Sinfónica da PSP realizam o concerto “Palmo e Meio”, dedicado ao público mais novo. O músico Rui Massena sobe ao palco do Virgínia na noite de 25 de Outubro para apresentar o novo álbum “Parent’s House”, num concerto a solo. No dia 31, a Curitiba Cia de Dança (Brasil) apresenta “Dançando Vila”.

Em Novembro, o grupo Teatro Maior de Idade estreia a peça “A vida secreta de Romeu e Julieta”, no dia 7, e, no dia seguinte, a Circolando apresenta “Feedback”. A 15 de Novembro, Margarida Vila-Nova interpreta a peça de teatro “À primeira vista”, um monólogo e ‘thriller’ jurídico com encenação de Tiago Guedes. Os solistas da Orquestra Alma Mater, por seu lado, apresentam no dia 16 um concerto comentado num repertório que abrangerá Borodin, Mozart, Puccini, Shostakovich e Schubert.

Na manhã de 22, a Fértil Cultural apresenta a peça de teatro “Cordão”, direccionada para maiores de três anos, estando a noite reservada para a música com um concerto dos The Black Mamba. A fechar Novembro, no dia 28, Frankie Chavez e Peixe apresentam o projeto musical “Miramar”, com entrada gratuita, no âmbito do “CAixa de sONs”.

A música abre a programação de Dezembro, no dia 5, com o projecto Pouca Pena a levar ao Virgínia “Largo da Memória”, o seu álbum de estreia. No sábado, 6 de Dezembro, a Classic Stage leva a palco o bailado “Giselle”, um espectáculo a partir do clássico de Adolphe Adam, Saint-Georges e Théophile Gautier.

A fechar a programação, que contempla ainda sessões semanais de cinema ao longo de todo o trimestre, o Teatro Virgínia recebe, no dia 13 de Dezembro, Paulo de Carvalho para um concerto intimista de voz e piano.