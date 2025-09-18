uma parceria com o Jornal Expresso

“Cinema Paraíso” chega a Abrantes com espectáculo multidisciplinar

Espectáculo “Cinema Paraíso”, concebido e encenado por Miguel Ruivo Duarte, chega a Alferrarede no dia 20 de Setembro, na Urbanização dos Plátanos.

O espectáculo “Cinema Paraíso”, concebido, encenado e estruturado por Miguel Ruivo Duarte, será apresentado no próximo dia 20 de Setembro de 2025, na Urbanização dos Plátanos, em Alferrarede, concelho de Abrantes. Inserido no programa ART´Andante, vem reforçar a rede de itinerância cultural nas freguesias do município de Abrantes, propondo ao público uma viagem intensa e envolvente pelo universo do cinema internacional e português, explorando diversas expressões artísticas como a dança, o teatro e a música. O espectáculo destaca-se pelo ritmo dinâmico e pelas surpresas que surgem ao longo da apresentação, prometendo proporcionar uma experiência única e memorável a todos os presentes.
“Cinema Paraíso” integra-se na programação cultural do concelho e pretende valorizar o contacto da comunidade com as artes performativas, combinando entretenimento e reflexão sobre a história cinematográfica. A encenação busca criar uma ligação emocional entre o público e a narrativa visual, celebrando o legado artístico do cinema enquanto forma de expressão cultural e criativa. A entrada é aberta ao público, oferecendo uma oportunidade de vivenciar uma experiência cultural de qualidade num espaço acessível, numa noite dedicada à arte e à criatividade em Alferrarede.

