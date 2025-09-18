Concentração Motard no Entroncamento

A 19ª Concentração Motard Os Fenómenos decorre no parque de campismo da cidade entre os dias 19 e 21 deste mês de Setembro. O evento, organizado pelo Motoclube Os Fenómenos, conta, além do convívio entre amantes das motos, com animação, música, gastronomia, o habitual striptease, tatuagens e uma feira motard. As entradas são livres e há uma entrega de lembranças para os participantes no último dia. Em termos musicais na sexta-feira actuam os Strangers e no sábado os RAD. Nos dois dias o DJ de serviço é Rui Moita.