Constança Alexandre e Diana Martinho eleitas Embaixadoras dos Territórios Vinhateiros

Candidatas de Azambuja e Alenquer subiram ao pódio e foram eleitas embaixadoras dos Territórios Vinhateiros de Portugal. O primeiro lugar foi conquistado por Inês Carvalho de Palmela.

Constança Alexandre, do município de Azambuja, foi eleita a 2ª Embaixadora dos Territórios Vinhateiros de Portugal, e Diana Martinho, de Alenquer, 3ª Embaixadora numa cerimónia realizada na noite de 6 de Setembro, em Vila Viçosa, Cidade do Vinho 2025. As candidatas da região do Ribatejo e Oeste ficaram no pódio com Inês Carvalho, do município de Palmela, que ficou em 1ºlugar. O evento é promovido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV), em parceria com a Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal (ARVP), através do programa Wine in Moderation, e realiza-se anualmente, desde 2009, numa estreita colaboração com o município detentor do título de “Cidade do Vinho”. Este ano concorreram ao título 14 jovens, em representação dos municípios associados da AMPV: Alenquer, Arcos de Valdevez, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Borba, Cadaval, Cartaxo, Lagoa, Palmela, Ponte da Barca, Rio Maior, Tábua, Torres Vedras e Vila Viçosa.

O concurso tem como objectivo a preservação das tradições e da cultura rural mais genuínas do povo português e a sua promoção e divulgação junto das gerações mais novas. Afastando-se do modelo dos concursos de beleza, ou de eleição de misses, a AMPV criou um evento com um estatuto próprio e diferenciado, através de um conjunto de provas cujo objetivo é sensibilizar, sobretudo a juventude, para o mundo rural.