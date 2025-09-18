Escola de Música da Filarmónica Sardoalense com inscrições abertas
A Escola de Música da Filarmónica União Sardoalense (FUS) abriu inscrições para o ano lectivo 2025/2026. O ensino gratuito é destinado a pequenos e graúdos. A formação musical consiste na aprendizagem de diversos instrumentos musicais, como clarinete, flauta transversal, saxofone, trompa, trompete, trombone, eufónio, tuba e percussão. A FUS é uma associação centenária, fundada a 3 de Agosto de 1862. Assume um papel importante a nível cultural, social e educativo no concelho de Sardoal.
