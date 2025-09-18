uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-18
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.18 1ª página Cultura e Lazer Exposição de aves de capoeira e ani ...
Exposição de aves de capoeira e animais de companhia no Cartaxo
Diversas espécies de animais podem ser apreciadas no Cartaxo - foto DR

Exposição de aves de capoeira e animais de companhia no Cartaxo

Avicartaxo decorre de 26 a 28 de Setembro no Pavilhão Municipal do Cartaxo, com entrada gratuita.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A segunda edição da Avicartaxo - exposição de aves de capoeira e animais de companhia vai decorrer no Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo, nos dias 26, 27 e 28 de Setembro, entre as 10h00 e as 20h00, com entradas gratuitas. O certame é promovido pela Associação Lusa de Criadores de Aves de Capoeira, com o apoio da Câmara Municipal do Cartaxo, e promete atrair visitantes com a diversidade de animais em exposição, desde coelhos e galinhas até porquinhos-da-índia e faisões. Durante o evento, os visitantes terão também à disposição um serviço de bar e pequenas refeições.

Exposição de aves de capoeira e animais de companhia no Cartaxo
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...