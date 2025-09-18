Ópera para Todos em Santarém com entrada livre

O grande auditório do centro nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, recebe no dia 20 de Setembro, pelas 21h30, o espectáculo Ópera para Todos, uma produção da Associação Cultural Cantar Nosso da Golegã, a partir da obra “Dido e Eneias”, de Henry Purcell. A Ópera para Todos é uma iniciativa promovida pela Fundação INATEL, em parceria com a Câmara de Santarém, que já vai na sétima edição. A entrada é livre.

Com encenação e direcção musical do maestro Miguel Galhofo, além das vozes do Coro Participativo Cantar Nosso, o espectáculo conta com a participação da soprano Maria João Sousa no papel de Dido, o tenor Carlos Monteiro no papel de Eneias, entre vários solistas do coro acompanhados por um ensemble instrumental. Em palco vai estar também um corpo de bailado, com coreografia de Leonor Mendes.