uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-18
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.18 1ª página Cultura e Lazer Ópera para Todos em Santarém com en ...

Ópera para Todos em Santarém com entrada livre

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O grande auditório do centro nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, recebe no dia 20 de Setembro, pelas 21h30, o espectáculo Ópera para Todos, uma produção da Associação Cultural Cantar Nosso da Golegã, a partir da obra “Dido e Eneias”, de Henry Purcell. A Ópera para Todos é uma iniciativa promovida pela Fundação INATEL, em parceria com a Câmara de Santarém, que já vai na sétima edição. A entrada é livre.
Com encenação e direcção musical do maestro Miguel Galhofo, além das vozes do Coro Participativo Cantar Nosso, o espectáculo conta com a participação da soprano Maria João Sousa no papel de Dido, o tenor Carlos Monteiro no papel de Eneias, entre vários solistas do coro acompanhados por um ensemble instrumental. Em palco vai estar também um corpo de bailado, com coreografia de Leonor Mendes.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...