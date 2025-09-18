uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-18
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.18 1ª página Desporto Afonso Fernandes sagra-se campeão n ...
Afonso Fernandes sagra-se campeão nacional de pesca e apura-se para o Mundial
Afonso Fernandes - foto DR

Afonso Fernandes sagra-se campeão nacional de pesca e apura-se para o Mundial

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O jovem de Coruche Afonso Fernandes sagrou-se campeão nacional de pesca desportiva e vai representar Portugal no Campeonato do Mundo de 2026, em França. O percurso começou em Maio, em Chaves, onde conquistou um 4.º e um 2.º lugar. Já em Arraiolos, triunfou e assegurou o 3.º posto, resultados que lhe valeram o título e o passaporte para o Mundial. Em fase de preparação, o pescador prevê treinar em Portugal e recolher informações junto de atletas franceses. Apesar do apoio da federação, sublinha a necessidade de mais investimento na modalidade, tanto para reduzir os custos elevados como para atrair jovens praticantes.

Afonso Fernandes sagra-se campeão nacional de pesca e apura-se para o Mundial
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...