Afonso Fernandes sagra-se campeão nacional de pesca e apura-se para o Mundial

O jovem de Coruche Afonso Fernandes sagrou-se campeão nacional de pesca desportiva e vai representar Portugal no Campeonato do Mundo de 2026, em França. O percurso começou em Maio, em Chaves, onde conquistou um 4.º e um 2.º lugar. Já em Arraiolos, triunfou e assegurou o 3.º posto, resultados que lhe valeram o título e o passaporte para o Mundial. Em fase de preparação, o pescador prevê treinar em Portugal e recolher informações junto de atletas franceses. Apesar do apoio da federação, sublinha a necessidade de mais investimento na modalidade, tanto para reduzir os custos elevados como para atrair jovens praticantes.