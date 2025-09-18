Hugo Ribeiro vence prova de natação de águas abertas em Viana do Castelo

O nadador da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, Hugo Ribeiro, venceu a 10ª prova do Circuito Nacional de Águas Abertas, que decorreu em Viana do Castelo. Hugo Ribeiro somou o quinto triunfo no circuito, depois de já ter ganho a Prova do Mar, a Douro Valley, o Meeting de Águas de Goma e a Prova da Barragem da Queimadela. Em Viana do Castelo, o nadador terminou a prova de 4.000 metros com o tempo de 46.06,5 minutos. Na competição, que teve lugar no rio Lima, participaram quase 200 nadadores.