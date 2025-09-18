uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-18
Hugo Ribeiro vence prova de natação de águas abertas em Viana do Castelo
Hugo Ribeiro vence prova de natação de águas abertas em Viana do Castelo
Hugo Ribeiro continua em bom plano nas provas de águas abertas - foto DR

Hugo Ribeiro vence prova de natação de águas abertas em Viana do Castelo

O nadador da Casa do Povo de Ferreira do Zêzere, Hugo Ribeiro, venceu a 10ª prova do Circuito Nacional de Águas Abertas, que decorreu em Viana do Castelo. Hugo Ribeiro somou o quinto triunfo no circuito, depois de já ter ganho a Prova do Mar, a Douro Valley, o Meeting de Águas de Goma e a Prova da Barragem da Queimadela. Em Viana do Castelo, o nadador terminou a prova de 4.000 metros com o tempo de 46.06,5 minutos. Na competição, que teve lugar no rio Lima, participaram quase 200 nadadores.

Hugo Ribeiro vence prova de natação de águas abertas em Viana do Castelo
