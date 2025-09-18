uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-18
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.18 1ª página Desporto Liga de futebol de rua feminino est ...
Liga de futebol de rua feminino está de regresso e com o dobro das equipas
Liga O MIRANTE valoriza o futebol feminino e promove convívio entre comunidades - foto arquivo O MIRANTE

Liga de futebol de rua feminino está de regresso e com o dobro das equipas

“Liga O MIRANTE de futebol de rua feminino” está de regresso e esta temporada desportiva conta com o dobro das equipas e o apoio do Campeonato Amador do Ribatejo na organização.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A segunda edição da “Liga O MIRANTE de futebol de rua feminino” vai arrancar em breve, este ano com a participação do dobro das equipas e o apoio na organização do Campeonato Amador do Ribatejo (CAR). Depois do sucesso na época passada, que culminou com a vitória da União Desportiva da Chamusca, a edição deste ano vai contar com a participação garantida de equipas de Alhandra, Riachos, os Lobos do Carvalhal (Abrantes), da Juventude das Lapas (Torres Novas), do Forte da Casa, e da Azinhaga (Golegã).
Os moldes do campeonato são idênticos aos do ano passado, com algumas excepções. Como este ano há a presença do dobro das equipas, as jornadas serão únicas e todos os jogos são disputados no mesmo campo. Vai haver prémios de MVP em todos os jogos (organização decide), melhor marcadora, melhor jogadora, melhor guarda-redes, melhor ataque, melhor defesa (menos batida) e fair play.
A primeira edição da iniciativa teve como principal objectivo valorizar o futebol amador como forma de lutar pela igualdade de género. O MIRANTE associou-se a esta nova liga, cujo objectivo da organização, que este ano conta com o apoio do CAR, é valorizar o futebol amador e promover a igualdade de género. “Quisemos chamar a esta liga O MIRANTE porque, tal como o jornal, queremos trabalhar com proximidade com outras equipas e permitir que outros clubes amadores tenham uma porta aberta para participar numa competição. A nossa preocupação não é a competição, mas sim passar bons momentos e fazer desporto entre amigos”, explicou Ana Brites, jogadora na Juventude das Lapas e porta-voz da organização, no arranque da primeira edição.
O torneio de futebol amador que pôs mulheres a jogar e juntou comunidades para tardes de muito futebol e convívio superou todas as expectativas. “Foi uma superação constante. De todas as participantes e do envolvimento das pessoas com o torneio”, afirmou Ana Brites. Apesar de ser uma competição amadora, as jogadoras vivem os jogos com intensidade e querem ganhar cada duelo, acertar cada passe e cada remate. “Estamos mesmo envolvidas nisto. Todas as equipas querem mostrar a sua evolução”, disse Ana Brites, acrescentando. “Também desmistificámos algumas ideias em relação à forma como as mulheres trabalham umas com as outras”.

Liga de futebol de rua feminino está de regresso e com o dobro das equipas
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...