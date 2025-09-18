Liga de futebol de rua feminino está de regresso e com o dobro das equipas

“Liga O MIRANTE de futebol de rua feminino” está de regresso e esta temporada desportiva conta com o dobro das equipas e o apoio do Campeonato Amador do Ribatejo na organização.

A segunda edição da “Liga O MIRANTE de futebol de rua feminino” vai arrancar em breve, este ano com a participação do dobro das equipas e o apoio na organização do Campeonato Amador do Ribatejo (CAR). Depois do sucesso na época passada, que culminou com a vitória da União Desportiva da Chamusca, a edição deste ano vai contar com a participação garantida de equipas de Alhandra, Riachos, os Lobos do Carvalhal (Abrantes), da Juventude das Lapas (Torres Novas), do Forte da Casa, e da Azinhaga (Golegã).

Os moldes do campeonato são idênticos aos do ano passado, com algumas excepções. Como este ano há a presença do dobro das equipas, as jornadas serão únicas e todos os jogos são disputados no mesmo campo. Vai haver prémios de MVP em todos os jogos (organização decide), melhor marcadora, melhor jogadora, melhor guarda-redes, melhor ataque, melhor defesa (menos batida) e fair play.

A primeira edição da iniciativa teve como principal objectivo valorizar o futebol amador como forma de lutar pela igualdade de género. O MIRANTE associou-se a esta nova liga, cujo objectivo da organização, que este ano conta com o apoio do CAR, é valorizar o futebol amador e promover a igualdade de género. “Quisemos chamar a esta liga O MIRANTE porque, tal como o jornal, queremos trabalhar com proximidade com outras equipas e permitir que outros clubes amadores tenham uma porta aberta para participar numa competição. A nossa preocupação não é a competição, mas sim passar bons momentos e fazer desporto entre amigos”, explicou Ana Brites, jogadora na Juventude das Lapas e porta-voz da organização, no arranque da primeira edição.

O torneio de futebol amador que pôs mulheres a jogar e juntou comunidades para tardes de muito futebol e convívio superou todas as expectativas. “Foi uma superação constante. De todas as participantes e do envolvimento das pessoas com o torneio”, afirmou Ana Brites. Apesar de ser uma competição amadora, as jogadoras vivem os jogos com intensidade e querem ganhar cada duelo, acertar cada passe e cada remate. “Estamos mesmo envolvidas nisto. Todas as equipas querem mostrar a sua evolução”, disse Ana Brites, acrescentando. “Também desmistificámos algumas ideias em relação à forma como as mulheres trabalham umas com as outras”.