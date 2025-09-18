uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2025-09-18
Desporto

Passeio pedestre em Fontes promove estilo de vida saudável e contacto com natureza

Freguesia de Fontes recebe, no próximo dia 21 de Setembro, mais uma caminhada do programa municipal de passeios pedestres, com um percurso de 8 a 10 quilómetros que alia exercício físico, saúde e valorização do património natural e cultural de Abrantes.

No próximo dia 21 de Setembro a freguesia de Fontes recebe mais uma edição do programa municipal de caminhadas, iniciativa que alia o exercício físico à descoberta do património cultural e natural do concelho de Abrantes. A actividade tem início marcado para as 09h00, junto à sede da junta de freguesia, e contará com um percurso de 8 a 10 quilómetros, de dificuldade média, com uma duração prevista de cerca de duas horas e meia. As inscrições, gratuitas mas obrigatórias, decorrem até 19 de Setembro no estádio municipal ou através do email de desporto. Promovido pelo município de Abrantes, o programa tem como objectivo incentivar estilos de vida mais activos e saudáveis, reforçando em simultâneo a ligação entre a comunidade e o seu território.

