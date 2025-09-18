uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-18
Autarcas de Alhandra despedem-se na última assembleia de freguesia antes das eleições

Autarcas de Alhandra despedem-se na última assembleia de freguesia antes das eleições

Na última sessão antes das eleições autárquicas, os autarcas da Assembleia de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz fizeram o balanço do mandato. Entre agradecimentos, elogios e críticas construtivas, destacaram-se as relações cordiais entre as diferentes forças políticas.

Já fizeram as despedidas do mandato os autarcas da Assembleia de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz. Na última sessão antes das eleições autárquicas, o presidente da União de Freguesias, Mário Cantiga (PS), disse ter sido uma honra e um privilégio trabalhar com pessoas que o ajudaram, realçando ainda o trabalho das comissões da assembleia de freguesia, nomeadamente a Comissão de Mobilidade, Trânsito e Segurança, que criou um regulamento de trânsito que chegou a alguns bairros após mais de cinquenta anos. “Mesmo não sendo candidato a nada, não vou deixar de ser um espectador atento à minha terra, no sentido de ajudar e colaborar”, sublinhou o edil.
Da bancada do Bloco de Esquerda, Alexandre Café agradeceu aos fregueses que votaram no partido. Já Mário da Costa, do CDS-PP, congratulou-se com as propostas da bancada que tiveram acolhimento, nomeadamente a transmissão “online” em directo das sessões da assembleia de freguesia, a distribuição de protector solar aos funcionários da junta, a iniciativa para os jovens Presidente por um Dia e a isenção de pagamento do atestado de prova de vida para os reformados. No âmbito da Comissão de Trânsito, realçou as 35 reuniões realizadas e várias diligências externas.
Cláudia Martins, da CDU, agradeceu a forma como os trabalhos decorreram ao longo do mandato, apesar das diferenças de ideias. A eleita disse levar com mágoa o facto de as freguesias não terem sido repostas e de o centro de saúde continuar sem médicos para servir as populações.
João Vendrell, em nome da bancada socialista, realçou as novas instalações que agregam o Espaço do Cidadão, a melhoria das condições de trabalho dos funcionários da junta com os novos vestiários e refeitório, a reposição do pelourinho, o monumento aos cinquenta anos do 25 de Abril e o memorial aos antigos combatentes da União de Freguesias. “Não foi tudo perfeito: áreas como a limpeza e o estado do pavimento, degradado em muitas vias, continuam a ser maleitas na nossa União. Não são responsabilidade directa do executivo ou desta assembleia, mas é algo que impacta de forma negativa o bem-estar das populações e que deve ser resolvido com urgência”, referiu.
Osvaldo Pires, presidente da assembleia de freguesia e eleito pela Coligação Nova Geração, optou por não fazer nenhum balanço, referindo que o mandato ainda não acabou, apesar de ter sido esta a última assembleia do mandato.

