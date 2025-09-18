uma parceria com o Jornal Expresso

CDU apresenta lista à Assembleia Municipal de Santarém
Rita Correia, cabeça-de-lista da CDU à Assembleia Municipal de Santarém - foto DR

A CDU – Coligação Democrática Unitária apresentou a sua lista de candidatos à Assembleia Municipal de Santarém, sob o lema “A voz que Santarém precisa”. A lista é liderada por Rita Correia, programadora cultural e actual eleita da assembleia municipal. Seguem-se Fabrícia Pereira, técnica superior de relações internacionais; Rui Marroni, enfermeiro; Berta Pereira, professora; José Luís Cabrita, gestor de empresas.

