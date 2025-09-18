uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-18
Chega apresenta Bernardo Costa como candidato à Junta de Pontével
Bernardo Costa, de 24 anos, é o candidato do Chega à Junta de Freguesia de Pontével e afirma querer “valorizar a terra e trabalhar com ambição para o futuro”.

O Chega anunciou Bernardo Costa, de 24 anos, como candidato à presidência da Junta de Freguesia de Pontével nas próximas eleições autárquicas. Natural da freguesia, o candidato é licenciado em Gestão, com especialização em Gestão Financeira, e desenvolveu a sua carreira na banca tradicional portuguesa e no sector de investment banking.
Bernardo Costa afirma que a sua experiência profissional lhe permitiu adquirir competências como “capacidade de análise e planeamento, sentido de responsabilidade, a atenção ao detalhe e trabalho em equipa”, características que considera essenciais para servir a comunidade. O candidato defende ainda que a gestão no seu sentido mais amplo “pode e deve ser posta ao serviço da comunidade”, uma vez que ajuda a tomar decisões mais sustentadas e a gerir melhor os recursos. O candidato propõe-se ouvir a população, valorizar os melhores atributos de Pontével e trabalhar para que a freguesia cresça “respeitando a sua identidade e olhando com ambição para o futuro”.

