Enfermeiro Rui Monteiro candidato à Junta da Glória do Ribatejo pelo Juntos Fazemos

O enfermeiro Rui Monteiro, 46 anos, é o candidato do Movimento Independente Juntos Fazemos + à presidência da Junta de Freguesia da Glória do Ribatejo. Natural da Glória do Ribatejo, onde sempre viveu, Rui Monteiro apresenta-se como alguém ligado às tradições locais e ao serviço à comunidade.

Com percurso no associativismo, o candidato defende a criação de espaços verdes, melhores acessos e mais qualidade de vida para jovens, idosos e famílias. A candidatura surge integrada no movimento liderado por Helena Neves, que concorre à Câmara Municipal de Salvaterra de Magos.