Picadeiro coberto vai permitir treinos e competições independentemente das condições meteorológicas - foto DR

Golegã recebe mais de um milhão para investir no Hippos e melhorar as suas condições

Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres na Golegã vai ter um novo picadeiro coberto depois de três anos de negociações entre o Estado e a Câmara da Golegã.