Golegã recebe mais de um milhão para investir no Hippos e melhorar as suas condições
Picadeiro coberto vai permitir treinos e competições independentemente das condições meteorológicas - foto DR

Golegã recebe mais de um milhão para investir no Hippos e melhorar as suas condições

Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres na Golegã vai ter um novo picadeiro coberto depois de três anos de negociações entre o Estado e a Câmara da Golegã.

O presidente da Câmara Municipal da Golegã, António Camilo, assinou esta semana o Contrato-Programa entre o município e o Comité Olímpico Português (COP) que prevê a transferência para autarquia de 1.115.705,45 euros para a construção de um picadeiro coberto no Hippos - Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres. A verba será transferida pelo Estado no âmbito do investimento no sector do desporto, tendo sido negociada pelo actual executivo municipal e pela Federação Equestre Portuguesa ao longo dos últimos três anos.
Diogo Rosa, vice-presidente da autarquia, através de uma publicação nas suas redes sociais, afirma que a medida é fundamental para melhorar as condições do Centro de Alto Rendimento, que não dispunha de um equipamento que permita treinos e competições em dias de chuva ou à noite. Desta forma, estão criadas condições para que a actividade equestre ocorra de uma forma mais regular, incluindo o período de Inverno, beneficiando também o tecido económico local.
“Um trabalho político que agora dá frutos (…) Ao longo destes últimos três anos, a Câmara Municipal da Golegã e a Federação Equestre Portuguesa explicaram às mais altas Entidades do Estado a importância do investimento no Hippos. Ouviram da nossa boca o fundamental que é a construção de um picadeiro coberto, uma estrutura debilitada à nascença e que tem um potencial enorme para o desenvolvimento económico do nosso concelho. Não podemos ficar à espera, resignados, para que as coisas aconteçam. É preciso ir à luta, num trabalho invisível, para conquistar aquilo em que acreditamos”, sublinha Diogo Rosa.

Golegã recebe mais de um milhão para investir no Hippos e melhorar as suas condições
