 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-18
Edição de 2025.09.18
Patrícia Costa lidera lista independente na freguesia da Carregueira
Movimento Independente Primeiro A Nossa Terra iniciou ciclo de apresentações

Patrícia Costa lidera lista independente na freguesia da Carregueira

O Movimento Independente Primeiro A Nossa Terra - PNT, liderado pelo candidato à presidência da Câmara da Chamusca, Rui Martinho, iniciou o ciclo de apresentações públicas dos seus candidatos às juntas de freguesia do concelho da Chamusca. A primeira sessão realizou-se na freguesia da Carregueira, onde a candidata Patrícia Costa apresentou os seus objectivos para o desenvolvimento local, com destaque para a valorização do Arripiado e da Carregueira como prioridade da sua candidatura.

Patrícia Costa lidera lista independente na freguesia da Carregueira
