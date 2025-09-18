Antiga escola cedida à Associação de Caçadores de Carnota

Câmara de Alenquer aprovou a cedência das instalações da antiga escola primária da Pipa à Associação de Caçadores da Freguesia de Carnota. O espaço vai permitir desenvolver projectos de conservação da biodiversidade, com destaque para a recuperação do coelho-bravo, espécie em perigo de extinção.

As instalações da antiga escola primária da Pipa vão ser cedidas à Associação de Caçadores da Freguesia de Carnota. O edifício, localizado no Largo do Comércio, n.º 5, encontrava-se devoluto e reúne agora as condições necessárias para acolher a actividade da associação. A minuta de protocolo foi aprovada em reunião do executivo da Câmara de Alenquer e tem em conta que a associação manifestou interesse em avançar com diversos projectos de revitalização cinegética, nomeadamente a recuperação de populações de espécies ameaçadas. Entre elas destaca-se o coelho-bravo, classificado como “em perigo de extinção” a nível mundial, segundo o primeiro censo ibérico divulgado em Junho de 2025.

A associação dispõe de um parque de recria da espécie, devidamente licenciado pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e tem vindo a desenvolver uma gestão cinegética contínua, ética e sustentável. Este trabalho, sublinha a autarquia, contribui para a conservação da natureza, a preservação da biodiversidade e o equilíbrio das populações animais, nomeadamente através do controlo de predadores.

O investimento necessário para a concretização dos novos projectos obrigou a associação a vender a sua actual sede, o que colocava em risco a continuidade da actividade. A cedência das instalações da antiga escola garante, assim, a existência de condições adequadas para a prossecução da sua missão, em conformidade com os estatutos.