uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-18
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.18 1ª página Sociedade Bombeiros Voluntários Torrejanos co ...

Bombeiros Voluntários Torrejanos com inscrições abertas

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Os Bombeiros Voluntários Torrejanos têm abertas as inscrições para recrutar elementos para as suas fileiras. A associação informa que os candidatos têm de ter a escolaridade mínima obrigatória e entre os 17 e os 45 anos de idade. As inscrições podem ser realizadas no quartel da corporação. Quem pretender mais informações deve contactar a associação humanitária através do email comando@bombeirostorresnovas.pt ou via telefone.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...