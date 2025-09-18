uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2025-09-18
Edição de 2025.09.18

Camionista detido em Benavente por usar cartão de tacógrafo falsificado

A GNR deteve na quinta-feira, 11 de Setembro, em Benavente, um homem de 39 anos por utilizar um cartão de tacógrafo pertencente a outra pessoa durante a condução de um veículo pesado de mercadorias. Segundo o Comando Territorial de Santarém, a detenção foi feita pelo Destacamento de Trânsito no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária.
O motorista usava o cartão para prolongar os tempos de condução e evitar os períodos de repouso obrigatórios, prática que a GNR considera colocar em sério risco a segurança rodoviária. O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Ministério Público.

