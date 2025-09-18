uma parceria com o Jornal Expresso

Casa-Museu Braamcamp Freire reabre ao público

A Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire, em Santarém, reabriu ao público após a conclusão das obras para substituição de caixilharias no edifício apalaçado onde funciona também a Biblioteca Municipal. Com o fim das obras foi reposto o acervo patrimonial habitualmente em exposição no espaço. O portal online da Câmara de Santarém, na secção Lugares a Visitar, já foi actualizado, disponibilizando ao público informações sobre horários, acessos e condições de visita. A Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire, importante referência cultural e patrimonial do concelho, volta a disponibilizar ao público o seu vasto espólio e a contribuir para a valorização da memória e identidade local, informa o município.

