uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2025-09-18
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2025.09.18 1ª página Sociedade Coruche distinguiu 18 alunos com Pr ...
Coruche distinguiu 18 alunos com Prémios de Mérito Escolar
Valorizar o desempenho académico dos estudantes é o objectivo dos prémios promovidos pelo município coruchense - foto DR

Coruche distinguiu 18 alunos com Prémios de Mérito Escolar

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Coruche entregou no sábado, 13 de Setembro, no auditório do Museu Municipal, os Prémios de Mérito Escolar de Coruche, uma distinção que reconhece o esforço e a dedicação dos estudantes que se destacaram no ano lectivo de 2023/2024. Foram distinguidos 18 alunos, nomeadamente doze da Escola Secundária do Agrupamento de Escolas de Coruche e seis da Escola Profissional de Coruche. Cada premiado recebeu um valor de 250 euros, num gesto simbólico que procura não apenas valorizar o desempenho académico, mas também estimular a continuidade dos estudos com determinação e responsabilidade. A iniciativa, que já se tornou uma marca no calendário educativo do concelho, visa enaltecer os melhores resultados e, ao mesmo tempo, transmitir uma mensagem de reconhecimento a toda a comunidade escolar.

Coruche distinguiu 18 alunos com Prémios de Mérito Escolar
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...