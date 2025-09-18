Deolinda Alves morreu atropelada numa passadeira em Tomar

Atropelamento ocorreu junto ao Mercado Municipal de Tomar. Vítima tinha 74 anos.

Deolinda Alves, de 74 anos, foi atropelada mortalmente por um automóvel na manhã de sexta-feira, 12 de Setembro, em Tomar. O atropelamento aconteceu na ponte do Flecheiro, junto ao Mercado Municipal de Tomar. A vítima estava a regressar a casa, depois de ter feito algumas compras no mercado, quando foi atingida por uma carrinha em plena passadeira, tendo sido projectada por alguns metros. O condutor da carrinha, um homem de 58 anos, foi identificado no local.

Deolinda Alves era casada e tinha uma filha. Residia em Marmelais de Cima com o marido. É recordada como uma pessoa prestável, religiosa e amiga do seu amigo. Actualmente estava reformada, tendo trabalhado grande parte da sua vida na antiga Fábrica da Fiação, em Tomar. Deolinda Alves tinha por hábito ir todas as sextas-feiras ao Mercado Municipal de Tomar, acompanhada do marido. O funeral ocorreu na tarde de dia 13 no Cemitério de Marmelais, em Tomar.

O alerta para a ocorrência chegou ao Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil do Médio Tejo às 7h56. No local estiveram oito operacionais dos bombeiros, apoiados por quatro viaturas. Também esteve no local a SIV Tomar e a VMER Médio Tejo. Apesar da pronta intervenção, a vítima não resistiu, tendo entrado em paragem cardiorrespiratória. A PSP tomou conta da ocorrência.