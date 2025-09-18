Detido suspeito de atear fogo a casa e automóvel dos pais em Árgea

Um homem de 39 anos suspeito da prática de dois incêndios, na casa e numa viatura dos pais, no concelho de Torres Novas, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ). A PJ refere que, deteve fora de flagrante delito o “presumível autor de um crime de incêndio em prédio urbano e outro em veículo” cometidos no dia 10 de Setembro, em Árgea, concelho de Torres Novas. “Num contexto de eventual frustração por falta de dinheiro para comprar produto estupefaciente, o suspeito ateou os incêndios através de chama directa e uso de gasolina, bens pertencentes aos seus pais que ficaram destruídos”, revela a PJ. Os incêndios criaram perigo para habitações nas imediações e danos em duas viaturas, sendo que “poderia ter tido proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida e eficaz intervenção” da patrulha da GNR e dos bombeiros. Fonte da PJ de Leiria afirmou à Lusa que o suspeito encontra-se desempregado e não tem antecedentes criminais. Vai aguardar o desenvolvimento do inquérito em prisão preventiva.