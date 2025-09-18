Estrada de São Romão continua degradada e sem repavimentação

A Estrada de São Romão, em São João dos Montes, mantém-se em péssimas condições e aguarda há anos por alcatrão.

A Estrada de São Romão, na aldeia de Trancoso, em São João dos Montes, encontra-se em péssimas condições, lamenta o morador João Laurentino. Na Assembleia de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, o munícipe alertou que, em frente ao Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso, um cano de esgoto está a ceder e a provocar um buraco. Denunciou ainda a passagem de camiões na zona, ignorando os sinais de trânsito que proíbem a circulação de viaturas pesadas.

O presidente da União de Freguesias, Mário Cantiga, afirmou que a preocupação é a mesma da população e recordou que, há 12 anos, a estrada foi construída como contrapartida da exploração de uma pedreira e que, desde essa data, a junta solicita que a mesma seja repavimentada. “A Câmara de Vila Franca de Xira entendeu canalizar menos de um milhão de euros para repavimentações no concelho, mas não é suficiente. Só de caminhos sem alcatrão chegámos a ter mais de 100 quilómetros. Não é uma competência nossa e não temos meios nem recursos para fazer a obra, voltamos sempre a insistir, mas tem de partir da câmara”, reiterou. Quanto à passagem de camiões, a única solução, defende Mário Cantiga, é mesmo a GNR multar as viaturas e fiscalizar a circulação.