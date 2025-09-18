Homem morre no Cartaxo após agressão com arma branca

Um homem de 30 anos morreu na noite de domingo, 14 de Setembro, no Cartaxo, vítima de agressão com arma branca. A PSP diz que foi accionada por volta das 21h00 para uma ocorrência de um homem prostrado no solo a sangrar, no interior de uma residência. À chegada dos polícias, encontrava-se a equipa de emergência médica a prestar assistência à vítima, vindo a ser declarado o óbito no local. Segundo a PSP, e de acordo com testemunhas, a agressão terá resultado de uma discussão entre dois homens por motivos fúteis, tendo o suspeito, a determinado momento, desferido um golpe na vítima com recurso a arma branca. O suspeito fugiu do local e, apesar de várias diligências efectuadas, não foi possível localizar o mesmo, revela ainda a PSP. O alerta foi dado pelas 21h08 e, de imediato, foram mobilizados para o local elementos da PSP, Bombeiros Municipais do Cartaxo e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém. A investigação ficou a cargo da Polícia Judiciária.