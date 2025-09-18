Inscrições prolongadas para Encontro de Enfermagem Médico-Cirúrgica em Santarém

A Unidade Local de Saúde (ULS) Lezíria (ULS Lezíria) informou em comunicado que o prazo para inscrições a preço reduzido no II Encontro de Enfermagem Médico-Cirúrgica foi prolongado até ao dia 25 de Setembro. O evento, dirigido a profissionais da área da enfermagem especializada, vai decorrer no dia 16 de Outubro, no Teatro Sá da Bandeira, em Santarém. O objectivo é promover a actualização científica, a partilha de experiências e o reforço de uma prática clínica fundamentada na evidência. Contará com a participação e intervenções de especialistas, investigadores e profissionais de saúde de várias regiões do país, num espaço de reflexão sobre temas emergentes e inovações relevantes para o cuidado em contextos assistenciais diversos. A ULS divulga ainda que, além das sessões temáticas, o programa vai incluir também concurso de pósteres científicos, aberto à participação de todos os profissionais interessados. Os participantes poderão partilhar projectos, investigações ou boas práticas desenvolvidas nas suas instituições. O regulamento pode ser consultado online, onde podem também ser feitas as inscrições.